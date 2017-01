Volley, Champions: Perugia senza freni, anche il Roeselare si inchina

22 dicembre 2016

Perugia supera a pieni voti la prova di maturità europea e conferma di attraversare un momento magico. Stavolta a uscire dal PalaEvangelisti con le ossa rotte - al termine comunque di un match equilibrato come testimoniano i punteggi dei parziali - sono i campioni del Belgio del Roeselare, già in grande affanno dopo le prime due giornate del Girone E nelle quali hanno raggranellato un misero punticino. La Sir Sicoma Colussi, dal canto suo, gioca in grande scioltezza come spesso le capita ultimamente e resta quasi sempre avanti nel punteggio rintuzzando puntualmente i tentativi dei belgi di rientrare in partita. Il sestetto di Bernardi gioca di squadra mandando tre giocatori in doppia cifra: il top scorer è Atanasijevic (14), il resto lo fanno Zaytsev (12) e Russell (10). Il Knack Roeselare replica con gli 11 punti di Van Hirtum e i 10 di Tuerlinckx ma si deve inchinare allo strapotere degli umbri.