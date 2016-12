Volley, Champions: Perugia parte forte, steso l'Halkbank Ankara

7 dicembre 2016

Inizia nel migliore dei modi l'avventura della Sir Sicoma Colussi Perugia nella Pool E di Champions League di volley maschile. La squadra di coach Lorenzo Bernardi si impone in Turchia sul campo dell' Halkbank Ankara con un perentorio 3-0 (25-19, 25-23, 25-23) frutto di giocate decisive nelle seconde parti di set. Grande protagonista dell'incontro tra gli umbri è il serbo Aleksandar Atanasijevic, capace di mettere a segno 18 punti.

Nel primo set le due squadre giocano alla pari fino al time-out tecnico. Poi Perugia viene fuori alla distanza e si impone lasciando solo 19 punti ai turchi. Nel secondo parziale, combattuto punto a punto, sono ancora i ragazzi di coach Bernardi ad avere la meglio (25-23). Nel terzo e decisivo set l'Halkbank scappa sul 22-18 ma Perugia è bravissima a ricucire lo strappo piazzando un break di 7-1. Oltre ai 18 punti di Atanasijevic da segnalare, tra le fila della Sir Sicoma Colussi, gli 11 messi a segno da Russell e i 9 di Zaytsev. Perugia tornerà in campo per la seconda giornata del Gruppo E di Champions League il prossimo 22 dicembre in casa contro i belgi del Roeselare.