Volley, Champions: Perugia infinita, steso il Belgorod

18 gennaio 2017

Nella terza giornata del Girone E di Champions League di volley Perugia si impone 3-2 (11-25, 25-14, 31-29, 18-25, 15-13) al PalaEvangelisti sul Belgorod e resta da sola al comando della classifica con 8 punti, 2 in più dei russi. La Sir Sicoma, già sicura di accedere alle Final Four come società organizzatrice dell'evento al Palalottomatica di Roma il 29 e 30 aprile, onora nel migliore dei modi la manifestazione con un successo al tie-break.