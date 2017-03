Volley, Champions: Perugia e Civitanova, è primo posto

1 marzo 2017

Sconfitta indolore per l'Azimut Modena che perde 3-2 (25-21, 23-25, 25-27, 25-20, 15-11) in Slovenia con l'Olimpia Lubiana al termine di una maratona di oltre due ore. I campioni d'Italia, già sicuri del primo posto nel girone D, incassano il primo stop dopo cinque successi consecutivi. Coach Tubertini dà spazio a diverse seconde linee e fa esperimenti importanti anche in vista dei playoff di SuperLega: alla fine brillano i fratelli Ngapeth, Swan con 18 punti e Earvin con 14.



Primo posto nel girone B per la Lube Civitanova che supera facilmente 3-0 (25-14, 25-23, 25-15) i tedeschi del Berlin Recycling Volleys in appena 75 minuti. Per la squadra di coach Blengini, prima al termine della regular season in SuperLega, ci sono 14 punti di Sokolov e 12 di Cebulj. Non lascia nulla al caso la Sir Safety Perugia che, nonostante sia già alle Final Four di Roma del 29 e 30 aprile come società organizzatrice, supera 3-1 l'Halkbank Ankara (23-25, 25-18, 25-20, 25-16) e si assicura il primo posto del gruppo E. Il sestetto di coach Bernardi perde il primo set ma poi cambia marcia e vince i successivi tre. Bene il solito Atanasijevic, 20 punti, affiancato dallo Zar Zaytsev, 15. Ora la Sir Safety si godrà i Playoff in poltrona in attesa delle Final Four. Venerdì 3 marzo negli uffici lussemburghesi della CEV si terranno i sorteggi per gli accoppiamenti delle 12 qualificate ai PlayOffs 12: Lube Civitanova e Azimut Modena conosceranno i loro avversari per la corsa alla Final Four di Roma.