Volley, Champions: Ngapeth show, Modena travolge Danzica

19 novembre 2015

Riflettori puntati su Ervin Ngapeth. Il francese, al rientro in campo dopo la sanzione disciplinare per i noti fatti di cronaca, trascina Modena nella vittoria in tre set contro il Lotos Trefl Danzica dell'ex Andrea Anastasi, nella seconda giornata della fase a gironi della Champions di volley. Al PalaPanini, che ritrova la massima competizione europea dopo oltre 12 anni, finisce 25-16 30-28 25-12: la Dhl balza così da sola in vetta al gruppo F.