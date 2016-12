Volley, Champions: Modena cade al tie break, Danzica sorride

21 gennaio 2016

Nella quinta giornata del Gruppo F della Champions League di volley, Modena cade 3-2 (25-22, 21-25, 26-24, 22-25, 15-13) a Danzica ma resta in vetta alla classifica con 13 punti, 2 in più proprio sulla squadra allenata da coach Andrea Anastasi. Per la Dhl una sconfitta indolore in quanto basterà sconfiggere al PalaPanini il modesto Lubiana (già battuto 3-0 in Slovenia all'andata) per chiudere matematicamente al primo posto.