Volley, Champions: Lube e Modena sul velluto

3 dicembre 2015

Vittoria agevole per la Lube Civitanova che passa 3-0 (25-18, 26-24, 25-15) alla Home Credit Arena contro il Dukla Liberec. La trasferta in Repubblica Ceca permette alla squadra di Blengini di riscattare lo scivolone casalingo in campionato contro Modena e di restare imbattuta nel girone E davanti ai polacchi del Belchatow. La Lube soffre soltanto nel secondo set, vinto 26-24, per il resto la supremazia dei marchigiani è netta. Il migliore è Podrascanin con 17 punti, 14 dei quali vincenti, mentre Stankovic si distingue con 3 muri a segno.

Successo facile anche per la Dhl Modena che al PalaPanini travolge 3-0 (25-6, 25-14, 27-25) i serbi del Vojvodina Novi Sad. I gialloblu di Lorenzetti, reduce da due successi in serie A contro Piacenza e soprattutto in casa di Civitanova, dominano i primi due set mentre nel terzo devono faticare un po' di più per spezzare le ultime resistenze del Vojvodina. Ottime prove di Casadei e Petric, autori di 15 punti, mentre Piano e Bruno si fanno sentire a muro con 4 e 3 punti rispettivamente.