Volley, Champions: Lube alle Final Four, Modena si arrende

13 aprile 2017

La Lube conquista la quinta vittoria su 7 incontri stagionali contro Modena. Ed è un successo che vale oro perché apre le porte delle Final Four della massima competizione europea. Dopo il 3-0 dell'andata in Emilia, a Civitanova bastano due set per archiviare la qualificazione. Nel primo parziale l'Azimut riesce a recuperare un break iniziale portandosi sul 16-16. La Lube, però, ottiene 3 punti di fila prima dello sprint vincente. A interrompere l'equilibrio nel secondo set ci pensano Juantorena e Sokolov che piazzano il 19-17 e tagliano le gambe ai ragazzi di Tubertini. Civitanova conquista 5 palle set, Modena ne annulla 2 ma non può nulla sulla terza. Per la Lube il 2-0 vale le Final Four ma per completare la festa la squadra di Blengini conquista anche il terzo set tra gli applausi dell'Eurosuole Forum. Sokolov e Juantorena sono i migliori marcatori del match con 13 punti mentre Ngapeth prova a a tenere a galla Modena mettendone a referto 11. I marchigiani accedono così alle Final Four per la seconda volta consecutiva (dopo quella di Cracovia lo scorso anno), la quinta della loro storia e in semifinale se la vedranno con Perugia. L'unico trionfo fin qui risale al 2001-2002 in Polonia a Opole.