Volley, Champions League: colpo Civitanova, sbancata Resovia

19 gennaio 2017

Colpo esterno della Lube Civitanova che passa in Polonia contro l' Asseco Resovia nella terza giornata del gruppo B della Champions League di volley. I marchigiani di Blengini centrano il secondo successo di fila e infliggono la prima sconfitta ai polacchi con un secco 3-0: 25-22, 25-13 e 25-14 il punteggio finale in favore della Lube in poco più di un'ora di gioco. Civitanova sale a 6 punti e si piazza alle spalle di Berlino, prima con 7.

La Lube Civitanova centra la seconda vittoria di fila ma soprattutto trova il primo successo in trasferta di questo suo cammino in Champions League sul campo dei polacchi dell'Asseco Resovia ancora imbattuti. I padroni di casa volevano vendicare la sconfitta nella finale per il terzo posto della passata stagione ma la squadra di Blengini risponde con una grande prestazione e chiude con un rotondo 3-0. Nel primo set la Lube vola sul 20-14 ma l'Asseco torna in corsa fino al -2 e si va punto a punto fino alla fine: a spuntarla è la formazione marchigiani grazie a Sokolov e Kovar. Non c'è invece storia nei successivi due set che Civitanova si aggiudica per 25-13 e per 25-14 (equilibrio fino al 10-10). La Lube viene trascinata da Sokolov e Juantorena, sugli scudi con 15 punti ciascuno. Con questo successo la formazione marchigiana si porta a 6 punti, al secondo posto nel girone B dietro i tedeschi di Berlino, primi con 6. Nel prossimo turno, mercoledì 1 febbraio, Civitanova ospiterà proprio i polacchi dell'Asseco Rzeszow.