Volley, Champions League: Civitanova vola ai Playoff 6

2 marzo 2016

Missione compiuta per Civitanova che all'Eurosuole Forum, davanti ai suoi tifosi, batte 3-1 i turchi dell' Arkas Izmir (25-14, 23-25, 25-18, 32-30) e si qualifica con pieno merito ai Playoff 6 di Champions League . Al sestetto di Blengini, che aveva vinto anche all'andata in Turchia senza concedere nemmeno un set agli avversari, bastava conquistare due set per centrare l'obiettivo: è arrivato un successo pieno e la festa può dirsi completa.

