Volley, Champions donne: tris Piacenza, qualificazione in tasca

26 novembre 2015

Perso il primato in campionato dopo la sconfitta contro Conegliano, la Nordmeccanica Piacenza ritrova il sorriso in Champions battendo nel terzo turno del gruppo F il Le Cannet dell'ex allenatore Marchesi. Al Palabanca finisce 3-0 (25-21, 25-15, 25-16 i parziali) per le ragazze di Gaspari che ottengono così il terzo successo in coppa, consolidando la vetta della classifica e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.