Volley, Champions donne: Piacenza qualificata, Novara quasi fuori

9 dicembre 2015

Due sorrisi e un'amarezza. Il mercoledì della Champions League femminile di volley è agrodolce per le squadre italiane: Piacenza domina in casa di Le Cannet con un secco 3-0 e stacca il pass per i playoff a 12; bene anche Casalmaggiore , che sconfigge 3-1 il Prostejov e balza al primo posto nel Girone C. Altra serata negativa per Novara , che perde 3-1 in casa contro il Trefl Sopot e ora rischia seriamente l'eliminazione.

Passeggiata di salute per Piacenza a Le Cannet: le francesi di Riccardo Marchesi, ultime nel Girone F con zero vittorie ed un solo set conquistato, non riescono ad opporsi allo strapotere della River e vengono travolte coi parziali di 25-21, 25-19 e 25-15. Piacenza sale a 12 punti, si qualifica con due turni d'anticipo ai playoff a 12 e guarda tutti dall'alto: si giocherà il primo posto con la Dinamo Mosca, salita a 9 grazie al successo sull'Alba Blaj.



Ottima anche la prova di Casalmaggiore a Prostejov: le campionesse d'Italia concedono un set alle ceche (il primo della loro campagna europea) ma conquistano comunque i tre punti: 25-15, 25-23, 23-25, 25-15 i parziali in favore della Pomì. Casalmaggiore, in attesa della sfida tra Chemik Police ed Eczacibasi, sale al primo posto nel Girone C con 9 punti. A fine gennaio sarà comunque decisiva la sfida in casa delle polacche.

nel Girone B. Alla Igor Gorgonzola serviva un successo, possibilmente pieno, contro il Trefl Sopot per ribaltare il secco 3-0 di quindici giorni fa. Niente da fare, le polacche vincono anche allo Sporting Palace con un netto 3-1 (22-25, 25-21, 25-22, 25-21 i parziali) e salgono a 9 punti alle spalle del Vakifbank (12). Qualificazione compromessa, ma Novara può ancora sperare in un ripescaggio come migliore terza per l'accesso ai playoff a 12.