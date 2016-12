Volley, Champions donne: Piacenza, l'esordio è super

29 ottobre 2015

L'anno scorso era stata Busto Arsizio a vendicare la sconfitta di Piacenza: nei playoff a 6 la Yamamay aveva infatti fatto un sol boccone della Dinamo Mosca, qualificandosi per le Final Four di Stettino. Stavolta Piacenza preferisce fare da sé e travolge 3-1 la squadra russa, composta in gran parte dalle giocatrici che hanno appena vinto il titolo europeo con la loro Nazionale. E' festa grande al PalaBanca, perché la Nordmeccanica dimostra subito di avere spessore internazionale e non sbaglia la prima.



Passeggiata di salute nel primo set in cui la River sbrana le rivali, che tornano però con prepotenza nel secondo periodo. Poi Piacenza si rimette in pista, suda e lavora sodo: arrivano due set consecutivi vinti con un rassicurante margine di 5 punti e tanti saluti alle russe. Ottima soprattutto la prova dell'olandese Yvon Belien, arrivata nel mercato estivo, brava a salire in cattedra nel momento decisivo. Top scorer dell'incontro è però Indre Sorokaite con 20 punti e 6 break point.