Volley, Champions donne: Piacenza ko a Kazan

10 marzo 2016

Sconfitta netta per la Nordmeccanica Piacenza contro la Dinamo Kazan nel match d'andata del Playoff 6 di Champions League di volley. Le emiliane di Gaspari cadono in Russia col punteggio di 3-0 (25-14, 25-23, 25-21) e vedono complicarsi il sogno di arrivare alla Final Four di Montichiari. La formazione azzurra avrà bisogno di un'impresa mercoledì 23 marzo al PalaBanca per provare a ribaltare il risultato.

Alla San Petersburg Arena di Kazan la Dinamo inizia fortissimo il match d'andata dei Playoff 6 contro la Nordmeccanica Piacenza, spazzata via nel primo set con un netto 25-14. Nel secondo parziale, grazie soprattutto ad un'ispirata Sorokaite, la formazione italiana resta in corsa fino al 16-16 dopo di che le russe cambiano marcia e si prendono quel mini break di vantaggio che consente loro di chiudere 25-23. Anche nel terzo set c'è equilibrio all'inizio, Piacenza va anche avanti 15-12 ma Kazan, trascinata dai 20 punti della gigantesca Ekaterina Gamova (2,02 metri) e dagli 11 con 9 schiacciate vincenti di Antonella Del Core, ribalta il discorso e chiude 25-21.



Per la Nordmeccanica ci sono 13 punti di Sorokaite e 12 di Meijners. Mercoledì prossimo, 23 marzo, al PalaBanca di Piacenza la squadra di Gaspari avrà bisogno di un miracolo per ribaltare il discorso e strappare il pass per le Final Four di Montichiari. Prima però la Nordmeccanica avrà un big match di campionato nel weekend contro la Pomì Casalmaggiore con in palio il secondo posto in classifica.