Volley, Champions donne: Piacenza cade in piedi

10 febbraio 2016

Piacenza cade in piedi. Nell'andata dei playoff a 12 della Champions League femminile di volley, la River viene sconfitta 3-2 in casa del Trefl Sopot: 25-18, 20-25, 25-19, 24-26, 15-13 il punteggio in favore delle polacche. Bicchiere mezzo pieno per le ragazze di Gaspari: una sconfitta è sempre una sconfitta, ma il punteggio è ribaltabile nella gara di ritorno, che si giocherà al PalaBanca il prossimo 23 febbraio.