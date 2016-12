Volley, Champions donne: Novara, debutto amaro in Turchia

28 ottobre 2015

La prima storica partita in Champions League della Igor Gorgonzola Novara si chiude con una sconfitta. Le piemontesi hanno infatti perso per 3-1 (25-20, 21-25, 25-20, 25-18) in Turchia sul campo del Vakifbank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti, match valido per la prima giornata del girone B. Per la Igor Gorgonzola di coach Luciano Pedullà non bastano i 25 punti di una scatenata Samanta Fabris.