Volley, Champions donne: Novara, che batosta a Sopot

24 novembre 2015

Adesso è crisi vera. Nella terza giornata del Girone B della Champions League femminile, Novara perde con un netto 3-0 nella tana del Trefl Sopot e mette a serio rischio l'accesso ai playoff a 12: triplo 25-21 per le polacche e sconfitta pesante per le ragazze di Pedullà . Gara davvero sottotono per le piemontesi, si tratta del terzo capitombolo consecutivo dopo quelli in campionato contro Casalmaggiore e Montichiari.

A tre giornate dalla fine della fase a gironi Novara si ritrova al terzo posto con una sola gara vinta, contro la 'cenerentola' Calcit Kamnik. Tre i punti raccolti dalla squadra piemontese, mentre il Vakifbank (con una gara in meno) e il Trefl Sopot dell'italiano Lorenzo Micelli sono appaiate al primo posto con 6. Servirà battere le polacche il 9 dicembre con lo stesso punteggio di stasera, altrimenti per l'accesso ai playoff a 12 bisognerà sperare in una difficile qualificazione come miglior terza.



E di sicuro servirà ritrovare la vera Novara: la squadra di Pedullà da alcune settimane non è più la stessa, e non è un caso che in campionato siano arrivate due sconfitte consecutive. Anche alla Ergo Arena c'è una sola squadra in campo: è il Trefl Sopot, che sfrutta i 19 punti di Katarzyna Zaroslinska e stende le rivali volando a 6 punti. Nel prossimo turno le vicecampionesse polacche proveranno a ripetersi anche allo Sporting Palace.