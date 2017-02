Volley, Champions donne: Modena vola ai Playoff 6

28 febbraio 2017

Bastavano due set per staccare il pass per i Playoff 6 di Champions League : la Liu Jo Nordmeccanica Modena fa ancora meglio vincendo con un rotondo 3-0 col Chemik Police al PalaPanini nella terza e ultima giornata del gruppo A. Le emiliane chiudono col primo posto girone davanti all'Imoco Conegliano che, già alla Final Four come società ospitante, termina questa fase superando 3-0 a domicilio le azere del Telecom Baku.

L'Imoco Conegliano chiude la prima fase della Champions League di volley vincendo 3-0 (25-13, 25-9, 25-16) in Azerbaigian contro il Telecom Baku con una prova sontuosa (gara chiusa in 63 minuti) griffata da 16 punti di Serena Ortolani e 13 di Robin De Kruijf e ora si godrà in poltrona i Playoff 6 in attesa di conoscere le tre avversarie della Final Four che organizzerà in casa al PalaVerde di Treviso il 22 e 23 aprile. Le Pantere di coach Mazzanti terminano al secondo posto nel girone A alle spalle della Liu Jo Nordmeccanica Modena che stacca il pass per i Playoff 6. Le emiliane di coach Micelli avevano bisogno di un punto per la matematica qualificazione (bastava una sconfitta al tie break) e invece al PalaPanini arriva un successo pieno, 3-0 (25-13, 25-18, 25-22), contro le polacche del Chemik Police che avevano ancora qualche speranza di passare. Modena parte forte, vince nettamente i primi due set sigillando il primo posto, poi nel terzo parziale chiude la partita con autorità. Per la Liu Jo Nordmeccanica spiccano i 12 punti di Caterina Bosetti e gli 11 di Yvon Belien. Ora Modena attenderà il sorteggio del prossimo 3 marzo in Lussemburgo dove conoscerà l'avversario dei Playoff 6: nell'urna con la Liu Jo Nordmeccanica ci sono il VakifBank Istanbul di coach Guidetti, l'Eczacibasi VitrA Istanbul, campionesse del Mondo allenate da Barbolini, il Fenerbahce diretto da Marcello Abbondanza, il Volero Zurigo e la Dinamo Mosca.