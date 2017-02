Volley, Champions: Civitanova show, Perugia implacabile

1 febbraio 2017

La Lube Civitanova, fresca vincitrice della Coppa Italia, trionfa anche in Champions League e appone una seria ipoteca sull'accesso ai Playoff 12. I marchigiani volano in testa alla classifica del Gruppo B con 9 punti in attesa di scoprire cosa farà domani Berlino contro il Liberec. Gara senza storia quella dell'Eurosuole Forum, dominata dagli uomini di Blengini fin dalle prime battute. I polacchi, mai in partita, non riescono a contenere gli straripanti Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov, autori di 15 punti a testa.



La Sir Safety Perugia, senza Ivan Zaytsev rimasto in Italia per recuperare da alcuni acciacchi, domina in lungo e in largo il primo set mentre nel secondo subisce la risposta veemente del Belgorod. Nel terzo parziale gli uomini di Bernardi, avanti 24-21, si fanno recuperare e superare con una serie di battute vincenti di Tetyukhin. Nella quarta frazione gli umbri salgono nuovamente in cattedra lasciando solo 17 punti agli avversari. Si va così al tie-break: Perugia è concentrata, lascia pochi spazi di manovra ai russi e chiude 15-11. Per la Sir Safety sono 17 i punti totali messi a segno da Alexander Berger.