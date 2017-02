Volley, Champions: cinquina Modena, steso il Belchatow

14 febbraio 2017

La marcia in Champions League dell'Azimut Modena non conosce intoppi e col successo per 3-1 al PalaPanini contro il Belchatow nella quinta giornata arriva la certezza del primo posto del girone D. La squadra di coach Tubertini domina il primo set, perde il secondo e poi conquista i successivi due con qualche sofferenza, seppur contro una formazione reduce da due successi. Brilla Luca Vettori, autore di 21 punti.