Volley, Blengini carica l'Italia: "Un Europeo da protagonisti"

24 agosto 2017

L'Italia è inserita nel Pool B assieme ai tedeschi, Slovacchia e Repubblica Ceca. Dopo il bronzo ottenuto due anni fa a Sofia, l'Italia vuole essere protagonista in un Europeo che vede la Francia e i padroni di casa della Polonia come grandi favorite. "La condizione della squadra èbuona, dopo tante settimane trascorse in palestra c'è la voglia di tornare in campo anche per vedere se tutto ciò su cui abbiamo lavorato ha fruttato dei miglioramenti. Sono curioso di vedere la crescita dei ragazzi con i quali stiamo portando avanti un discorso di progettualità un po' piùampio, che non comprenda cioè solo questi Europei, ma che guardi al futuro, ai Mondiali per esempio".



Blengini ha suonato la carica in vista dell'esordio: "Il nostro obiettivo in questo momento è quello di fare bene, di disputare un torneo da protagonisti, con la volontà di crescere e farci notare. Dobbiamo affrontare questo torneo, come tutti d'altronde, concentrando le nostre energie sulla quotidianità, cercando di aggiungere qualcosa tutti i giorni, affrontando le difficoltà con la massima concentrazione. Noi dobbiamo mettere in campo in ogni partita il nostro meglio, affrontando ogni singolo avversario con la stessa mentalità. Credo che questo sia l'atteggiamento migliore da assumere in un torneo come questo".



Ha parlato anche capitan Buti: "Finalmente ci siamo, abbiamo lavorato duramente a Cavalese per un mese e mezzo per poter fare un passo in avanti rispetto a ciò che non ha funzionato nella prima parte di stagione. Siamo carichi, daremo il massimo per poter arrivare fino in fondo. Il gruppo ha sempre voglia di mettersi in mostra in ogni partita, ho osservato tutti durante questa preparazione e ho notato che davvero c'è tanta voglia di fare bene". Nella prima partita del torneo l'Italia se la vedrà con la Germania di Giani: "E' una persona che conosciamo benissimo. Sarà importante partire forte perché in un torneo con questa formula gli incroci possono condizionare il cammino di una squadra".