Volley, azzurre sconfitte dalla Cina nel Grand Prix 2017

7 luglio 2017

Esordio con sconfitta per le azzurre del volley al Grand Prix 2017: l'Italia di coach Mazzanti è stata sconfitta 3-1 dalla Cina. E' comunque stata buona prestazione per le nostre ragazze che contro le campionesse olimpiche hanno chiuso 25-20, 20-25, 25-23, 25-20. Indre Sorokaite è stata la miglior marcatrice con 14 punti, seguita da Caterina Bosetti con e Raphaela Folie con 11. Sabato di nuovo in campo contro gli Stati Uniti.