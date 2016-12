Volley, A1 femminile: valanga Piacenza, Bergamo ko

3 marzo 2016

Dura poco più di un set la resistenza di Bergamo che, reduce da quattro successi nelle ultime cinque gare di campionato, si arrende ai colpi di Meijners e Sokraite dopo una buona partenza. Al PalaBanca l'avvio è infatti tutto di marca Foppapedretti: avanti 20-17, le ragazze di Lavarini vanno però in crisi sul turno di battuta di Bianchini e sul 23-22 Nordmeccanica sono il lungo linea di Marcon e la schiacciata di Meijners a regalre il primo set a Piacenza.



Bergamo accusa il colpo, il sestetto di Gaspari acquista fiducia e il secondo parziale scivola via in un attimo con la netta supremazia delle padrone di casa che chiudono i conti in 21' (25-15). L'orgoglio di Aelbrecht e compagne aiuta però le lombarde a reagire: il terzo set si combatte punto a punto, Plak fa male al servizio tenendo in vita le rossoblù, ma alla fine Sorokaite e il muro di Marcon mettono giù i due punti della vittoria Nordmeccanica. Finisce dunque 3-0 per Piacenza (25-22, 25-5, 25-23), successo fondamentale per conservare il terzo posto e mantenere il distacco inalterato da Casalmaggiore, seconda in classifica a un solo punto di distanza.