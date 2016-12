Volley, A1 femminile: tutto facile per Novara e Modena

16 ottobre 2016

Dopo la sorpresa Conegliano, sconfitta in casa da Scandicci nell'anticipo della prima giornata di volley A1 femminile, la domenica non regala scossoni. Vincono senza problemi le tre big impegnate, Novara si sbarazza con un netto 3-0 di Bolzano in una partita senza storia, stesso punteggio per Modena sul difficile campo di Busto Arsizio. Soffre ma vince anche Bergamo , la Foppapedretti cede un set a Firenze ma alla fine fa festa (3-1).

Parte bene la stagione di Novara davanti al proprio pubblico del Pala Igor, trascinata da una grande Katarina Brun autrice di 21 punti, la squadra Fenoglio domina l'incontro e per Bolzano non c'è scampo, perentorio 3-0 per le piemontesi (25-15, 25-18, 25-17). Modena si aggiudica la supersfida contro Busto Arsizio, al Palayamamay le padrone di casa soffrono il ritmo delle emiliane e nonostante i 16 punti realizzati dalla ex di turno, la schiacciatrice Valentina Diouf, la Liu Jo s'impone per 3-0 (25-21, 25-23, 25-15) e vola in vetta alla classifica. Skylla e Skowronska, rispettivamente con 16 e 17 punti, conducono al successo Bergamo. La Foppapedretti soffre ma conquista i tre punti grazie al 3-1 inflitto a Firenze, questi i parziali: 25-19, 25-15, 23-25, 25-13.