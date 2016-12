Volley, A1 femminile: trionfo Conegliano, Novara distrutta

28 febbraio 2016

Il ciclo è completo per Conegliano, che non perdeva in campionato dal 29 novembre. Quel giorno la capolista si era arresa proprio al cospetto di Novara, unica squadra ancora imbattuta contro le venete: al PalaVerde arriva la 12esima vittoria consecutiva per le scatenate ragazze di Mazzanti, che demoliscono la resistenza delle avversarie. La prova delle tre americane è come al solito sontuosa (14 punti per Robinson, 13 per Adams e 10 per Easy), si aggiunge anche una Ortolani da 11 punti per schiantare la Igor Gorgonzola, alla seconda sconfitta del mese di febbraio dopo quella subita a Modena.



Anche Casalmaggiore sfrutta l'occasione per balzare al secondo posto solitario in classifica, salendo a 43 punti e scavalcando Piacenza. Al PalaRadi di Cremona, Modena gioca una buona partita, vince il primo set ma poi cade sotto i colpi di una scatenata Piccinini (19 punti). Brutta botta per la Liu Jo, che era reduce da quattro successi consecutivi ma fatica a riagganciarsi al treno delle prime quattro. Nella gara delle 17 Bergamo s'impone con un netto 3-0 sul Club Italia, completano il quadro di giornata il successo di Busto Arsizio sul Bisonte (3-1) e quello di Scandicci su Montichiari (3-0).