Volley, A1 femminile: super Casalmaggiore, primo stop per Novara

14 novembre 2015

Il primo stop in campionato costa la vetta della classifica all' Agil Volley Novara che nella sesta giornata di campionato cede 3-0 in casa della Pomì Casalmaggiore al termine di una partita dominata fin dalle prime battute dalle campionesse d'Italia. Splendida la prova del sestetto di Barbolini che, dopo aver già battuto al tie break la Igor Gorgonzola nella gara di Supercoppa, si ripete nel sesto turno di campionato con un netto 25-22, 25-13, 25-19.

Reduce dalla rimonta incompleta contro il Chemik Police nel match di Champions (3-2 per le polacche), le ragazze in rosa si confermano bestia nera dell’Agil imponendosi al PalaRadi in 1 ora e 11’. Un successo che proietta il sestetto lombardo al comando della classifica con 13 punti al pari della Nordmeccanica Piacenza.



Niente da fare per la Igor che prova a contenere lo strapotere di Piccinini e compagne soltanto nel primo set, chiuso sul 25-23 dalle padrone di casa in 25’ di gioco. Pedullà prova a cambiare le carte ma la Pomì tiene alto il ritmo e con i muri di Stevanovic e una Tirozzi ritrovata vola in meno di venti minuti sul 25-13. Meno. Novara si affida allora a Fabris e Cruz, ma anche loro rimbalzano su Gibbemeyer e il terzo set è soltanto la consacrazione di una partita perfetta. Finisce 3-0, le campionesse d’Italia sono di nuovo in cima alla classifica.