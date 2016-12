Volley, A1 femminile: sorriso Pomì, vittoria e vetta

22 novembre 2015

Servivano dunque le campionesse d'Italia per espugnare il PalaYamamay, dove finora le ragazze di Mencarelli non avevano mai perso. A Busto Arsizio finisce 3-0 (25-23, 25-20, 25-22) per Tirozzi e compagne, con Kozuch che mette giù 12 punti e Stevanovic che alza il muro nei momenti decisivi del match: tre punti fondamentali per le lombarde che ritrovano la vetta in solitario a 16 punti scavalcando Conegliano (15) e Piacenza (14).



Sorpresa a Vicenza dove la Foppapedretti Bergamo si ferma dopo tre vittorie consecutive cedendo 3-1 all'Obiettivo Risarcimento: vinto il primo set per 25-18, le lombarde si inceppano e la sola immensa Barun riesce a scardinare la difesa veneta mettendo a referto 24 punti che non bastano tuttavia a evitare la rimonta veneta fino al 3-1 finale. Prima storica vittoria per le azzurrine del Club Italia: la squadra federale allenata da Lucchi e Bonitta espugna il campo della Sudtirol Bolzano per 3-0 (25-18, 25-22, 25-23) e vince lo scontro diretto in chiave salvezza.



Grande prova di Guerra (22 punti) ed Egonu (14) che guidano il sestetto azzurro a un successo importantissimo anche per il morale. Va infine alla Savino Del Bene il derby toscano del volley femminile: 3-0 a Il Bisonte Firenze con una netta superiorità nel primo parziale (25-9) e una Toksoy sopra le righe (18 punti). Un successo, il terzo di fila, che proietta Scandicci nei piani alti della classifica.