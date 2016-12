Volley, A1 femminile: scatto Bergamo, è prima da sola

30 ottobre 2016

Spettacolo e tensione al PalaNorda, dove due delle favorite per la vittoria finale si affrontavano in uno dei primi big match stagionali. Ha la meglio Bergamo con merito, sono Katarzyna Skowronska con 20 punti e Myriam Silla con 15 a guidare la Foppa al terzo successo in altrettante gare, il tutto sotto la regia illuminata dell'eterna Leo Lo Bianco. Alla Igor Gorgonzola non basta la buona giornata della solita Katarina Barun (16 a referto per lei), arriva la prima sconfitta dell'anno.



Sabato Modena era caduta a sorpresa contro Scandicci, Bergamo resta dunque da sola in vetta. Bene Conegliano, che dopo il capitombolo interno all'esordio contro Scandicci sembra aver ritrovato la retta via: le venete vincono con un netto 3-0 a Monza e salgono a 6 punti, agganciando proprio Novara e Modena. Casalmaggiore vince ma continua a pagare le fatiche del Mondiale per Club: la Pomì passa 3-2 a Bolzano, fino ad ora i punti racimolati sono 4. Busto Arsizio regola con un secco 3-0 Montichiari, mentre Firenze vince 3-2 in casa del Club Italia.