Volley, A1 femminile: rullo Piacenza, Scandicci ko

5 novembre 2015

Nel posticipo del quarto turno di campionato, le ragazze della Nordmecannica Piacenza battono la Savino Del Bene Scandicci per 3-1 (25-22, 25-17, 18-25, 27-25) e tornano al comando della classifica con 10 punti in 4 giornate. Grandissima protagonista del match è la schiacciatrice della River Floort Meijners, capace di mettere giù 25 punti, mentre alle toscane, al secondo stop consecutivo, non basta una strepitosa Nikolova (29 punti).

Match durissimo al Palabanca per il sestetto di Gaspari che dopo aver vinto i primi due set deve subire il ritorno delle toscane nel terzo parziale, prima di chiudere la partita con un soffertissimo quarto set strappato soltanto ai vantaggi. Alla coppia Meijners-Bauer, Bellano risponde mandando in campo Nikolova e Pietersen e nonostante la grande prestazione della Savino Del Bene, decisamente meglio sia in attacco che in ricezione, è Piacenza a chiudere il primo set sul 25-22. Nel secondo parziale sale in cattedra la Sorokaite e le emiliane si portano facilmente sul 2-0 (25-17), ma Scandicci è avversario ostico per chiunque e con le martellate della Nikolova (alla fine saranno 30 i punti personali) e l'apporto della Loda (14 punti totali) il sestetto toscano resta attaccato alla partita.



Bellissimo l'ultimo set: si va avanti punto a punto, con continui ribaltamenti di punteggio e quando la Nordmeccanica sembra avere la partita in pugno ecco che le avversarie tirano fuprio l'orgoglio fino al sorpasso che sembra indirizzare il match al quinto set. C'è da fare i conti con la Meijners, però, protagonista insieme alla Bauer anche nei punti decisivi: quelli che portano al 3-1 finale e ai 3 punti che regalano a Piacenza il primato in classifica insieme alla Pomì Casalmaggiore.