Volley, A1 femminile: quinta vittoria di fila per Conegliano che sbanca Modena

19 dicembre 2016

Prosegue il suo ottimo momento di forma Conegliano che vince 3-2 al tie break contro Modena al PalaPanini nel posticipo della 10a giornata della serie A1 di volley e centra la quinta vittoria di fila. L'Imoco Volley campione d'Italia in carica allenata da Davide Mazzanti fatica non poco per avere la meglio sulla Liu Jo Nordmeccanica di coach Gaspari: si trova sotto 2-1, vince in volata il quarto set e poi si impone nel quinto e decisivo parziale.

L'Imoco Volley Conegliano si conferma in grande forma e conquista la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League vincendo al PalaPanini contro la Liu Jo Nordmeccanica Modena, a sua volta in un buon momento dopo il successo al debutto europeo sul campo del Chemik Police. Il primo set è molto equilibrato e la formazione veneta campione d'Italia si impone in volata 25-23. I due set centrali sono invece di netta marca modenese: la squadra di Marco Gaspari prende da subito il controllo, prevale 25-16 e 25-17 e prende la testa della gara per 2-1.



Nel quarto set Conegliano è con le spalle al muro, inizia male, ma poi riesce a raddrizzare il confronto e a chiudere 25-23 per forzare il discorso al tie break. Qui le "Pantere" impongono la loro legge, volano subito sul 10-2 e poi chiudono 15-6 per centrare un successo di prestigio. La Imoco ha 17 punti da Bricio e 15 da Folie, De Kruijf e Serena Ortolani mentre per Modena spiccano i 19 Ozsoy e i 18 Brakocevic e Caterina Bosetti. In classifica Conegliano aggancia Bergamo al secondo posto a 22 punti, a -3 dalla capolista Casalmaggiore, mentre la Liu Jo Nordmeccanica resta settima a 14.