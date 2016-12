Volley, A1 femminile: Pomì e Imoco vincono e restano prime

24 gennaio 2016

Vincono tutte le grandi e si staccano dal resto del gruppo. Tutto facile per Conegliano in casa contro Vicenza, 3-0 (25-15, 25-21, 25-22) e primato in classifica a quota 33 in compagnia di Casalmaggiore. La Pomì fatica ma batte Bergamo 3-1 (25-27, 25-19, 25-23, 25-21). Alle loro spalle, staccate di un solo punto, si confermano Novara e Piacenza. La Igor infligge un pesante 3-0 a Club italia (25-23, 25-18, 25-18), mentre la Nordmeccanica sfrutta il fattore campo, imponendosi 3-1 su Firenze (25-19, 27-25, 33-35, 25-19). Vince anche Busto Arsizio a Bolzano per 3-0 (25-20, 27-25, 25-23). In classifica diventa pesante il distacco delle altre squadre dal quartetto di testa, Modena (sconfitta ieri da Montichiari per 3-1) guida il gruppo delle inseguitrici a quota 26.