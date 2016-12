Volley, A1 femminile: Piacenza risponde a Conegliano

7 febbraio 2016

Piacenza non sbaglia, batte 3-0 Vicenza nella 18a giornata e aggancia in vetta alla classifica di volley A1 femminile Conegliano, vittoriosa sabato su Busto per 3-0. Nessun problema per la Nordmeccanica davanti al proprio pubblico, trascinata da una super Bauer. Vince in casa anche Modena, la Liu Jo grazie al 3-0 inflitto a Novara raggiunge al quarto posto in graduatoria proprio la Igor a quota 35 punti. Bene anche Scandicci (3-1 a Bolzano).