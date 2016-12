Volley, A1 femminile: Novara, Piacenza e Conegliano partono bene

18 ottobre 2015

Novara, Piacenza e Conegliano partono col piede giusto. Dopo il successo delle campionesse di Casalmaggiore, arrivano le risposte delle sue principali antagoniste nella prima giornata A1 femminile. La Igor Gorgonzola riscatta la delusione in Supercoppa e vince 3-1 a Bolzano, stesso risultato per la Nordmeccanica con Montichiari e per l'Imoco in rimonta sulla Foppapedretti. Vince pure Modena 3-0 contro il Bisonte, mentre Busto Arsizio cade 3-1 a Scandicci.

L'unico successo in trasferta di giornata lo mette a segno Novara, vice campione in carica, che cancella il ko in Supercoppa contro Casalmaggiore mettendo di ginocchio la matricola Bolzano: finisce 20-25, 18-25, 25-19, 23-25, coi 23 punti della scatenata Samanta Fabris. Finisce in quattro set pure la gara di Piacenza, che con un anno fa mette ko all'esordio Montichiari: 25-15, 26-24, 20-25, 25-20. Partita elettrica a Conegliano, dove le padrone di casa devono sudare parecchio per avere la meglio di Bergamo: 125 minuti di grande pallavolo, con una splendida Robinson (18) al debutto italiano, terminati 29-31, 25-19, 25-23, 29-27. L'unica gara davvero a senso unico è quella del PalaPanini, dove un'ottima Modena stende il Bisonte con un netto 25-20, 25-14, 25-20: Heyrman migliore in campo. Chiude il programma la vittoria di Scandicci su Busto: 25-17, 21-25, 31-29, 25-15 il punteggio finale tra due squadre nuove, rinnovate entrambe per dieci dodicesimi.