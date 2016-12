Volley, A1 femminile: Novara e Conegliano non sbagliano

25 ottobre 2015

Sono tre le squadre in testa a punteggio pieno dopo i primi due turni di A1 femminile. Casalmaggiore , corsara a Bergamo nell’anticipo, viene raggiunta a quota 6 punti da Novara , che batte 3-1 il Club Italia, e da Conegliano che stende Vicenza con un secco 3-0 nel derby veneto. Tutto facile per Busto Arsizio che non concede nemmeno un set a Bolzano. Pesante ko di Modena , battuta 3-0 da Montichiari. Il Bisonte batte Piacenza al tie-break.

Prosegue sicura la marcia di Novara che batte 3-1 il Club Italia, all'esordio assoluto in A1: la squadra di Pedullà, considerata tra le favorite per il titolo, si impone 3-1 con i parziali di 25-21, 25-16, 23-25, 25-23. Tra le piemontesi spicca la prestazione di Samanta Fabris che chiude con 26 punti. Al Club Italia non bastano Anastasia Guerra (21) e Paola Egonu (17). Pesante battuta d'arresto di Modena che non riesce a bissare il successo all'esordio e rimedia un secco 0-3 al PalaGeorge di Montichiari: le bresciane vincono i primi due set 25-23 e 25-22, poi chiudono i conti con un netto 25-14. La top scorer è Berenika Tomsia che mette a referto 15 punti, nella Liu Jo prova incolore di Valentina Diouf che non va oltre quota 9 punti.

Va a Conegliano il derby veneto contro Vicenza: la Imoco di coach Mazzanti fa bottino pieno al Palasport di via Goldoni con un secco 3-0 frutto dei parziali 25-23, 25-21, 25-22. Serena Ortolani chiude con 15 punti ed è la migliore realizzatrice di Conegliano mentre l'Obiettivo Risarcimento, all'esordio in A1 davanti ai propri tifosi, continua a pagare lo scotto del salto di categoria e incassa un'altra secca sconfitta dopo quella di settimana scorsa a Casalmaggiore. Tutto facile per Busto Arsizio che al PalaYamamay stende con un secco 3-0 il Sudtirol Bolzano (25-22, 25-22, 25-15 i parziali). La protagonista indiscussa è Karsta Lowe che mette a referto 23 punti, bene anche Alice Degradi che chiude con 12. Primi tre punti stagionali, infine, per Il Bisonte Firenze che al Mandela Forum batte la Nordmeccanica Piacenza al tie-break: sugli scudi Tereza Vanzurova che mette a segno 26 punti e Raffaella Calloni che chiude con 6 muri all’attivo.