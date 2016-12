Volley, A1 femminile: Montichiari passa a Modena

23 gennaio 2016

Dopo due sconfitte consecutive Montichiari risorge espugnando 3-1 (27-25, 16-25, 25-15, 26-24) il PalaPanini di Modena nell'anticipo della 15esima giornata del campionato Serie A1 di volley femminile. Grande prova della Metalleghe Sanitars che domina l'incontro grazie all'ottima vena realizzativa di Berenika Tomsia (22 punti) e sale in classifica a quota 18, 8 lunghezze in meno della Liu Jo a cui non sono bastati i 26 di Valentina Diouf.

Alessandro Beltrami manda in campo il sestetto composto da Ferretti-Diouf, Di Iulio-Horvath, Heyrman-Folie e con Arcangeli libero. Montichiari risponde invece con Dalia-Tomsia, Brinker-Bacellini, Gioli-Sobolska e Carocci libero. Il primo parziale è molto combattuto: le ospiti riescono a conquistare il punto dell'1-0 ai vantaggi con una schiacciata di Barcellini. Nel secondo set sale in cattedra la Diouf. Modena piazza subito un break di 15-5 che si trasforma in un parziale di 25-16. Al rientro in campo per il terzo set la Metalleghe Sanitars torna a dominare lasciando solo 15 punti alla Liu Jo. Il quarto e ultimo set viene deciso ancora ai vantaggi e a spuntarla è nuovamente Montichiari col punto decisivo messo a segno dalla Sobolska.