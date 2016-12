Volley, A1 femminile: la Pomì fatica all’esordio, Club Italia ko al tiebreak

12 ottobre 2016

Il 72esimo campionato di pallavolo di Serie A1 femminile, non poteva avere avvio più spettacolare. La partita di Busto, anticipata al mercoledì per gli imminenti impegni internazionali di Casalmaggiore, diverte il pubblico del PalaYamamay, restando in bilico fino all’ultimo. Primo set in equilibrio fino al 15-15, poi il Club Italia mette il turbo grazie a Melli e Egonu (24-16) e balza sull’1-0 nonostante il tentativo di rimonta della Pomì. Il secondo set è in mano da subito a Casalmaggiore che vola fino al 13-6 e poi controlla fino al punto finale di Stevanovic.



Chi si aspetta la marea rosanero rimane deluso. Il terzo set infatti ritrova il Club Italia come padrone e spacca il parziale dal 15-12: sono Botezat e Orro a firmare la fortunata fuga delle padrone di casa, che tornano avanti. Nel quarto set il vento cambia nuovamente: in campo c’è solo la Pomì, che lascia le briciole alle ragazze di Lucchi e le trascina al quinto. Il tiebreak è equilibratissimo in avvio, poi l’ex Guerra punisce le azzurre e guida lo scatto decisivo di Casalmaggiore, che adesso potrà concentrarsi sul mondiale per club.