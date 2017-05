Volley A1 femminile, finale scudetto: Modena ko, Novara vede il titolo

6 maggio 2017

A Novara non si passa e la Igor Gorgonzola conquista il primo match point scudetto! La squadra di Fenoglio, dopo il successo in gara 2, supera la Liu Jo Nordmeccanica anche in gara 3 col punteggio di 3-1 (24-26, 25-23, 25-20, 25-21) e si porta in vantaggio 2-1 nella serie che assegna il Tricolore della A1 femminile di volley. Le padrone di casa iniziano bene e allungano sul 21-16 ma si fanno rimontare dalle emiliane spinte da Heyrman che conquistano il primo set. La reazione della Igor Gorgonzola è veemente e ribalta la gara nei successivi tre parziali, letteralmente dominati. Nel quarto set, avanti 2-1, Novara ottiene ben cinque match point e poi chiude 25-21. Grande prestazione di Katarina Barun con 22 punti, 5 dei quali a muro, ben sostenuta da Cristina Chirichella, 16, e Francesca Piccinini, 14 punti. Modena ha 20 punti da Ozsoy e 15 da Brakocevic. Giovedì sera al PalaPanini va in scena gara 4: la Igor Gorgonzola va per chiudere e prendersi lo Scudetto, la Liu Jo Nordmeccanica farà di tutto per vincere e forzare la serie alla decisiva gara 5 ancora a Novara.