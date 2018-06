Volley, A1 femminile: festa Casalmaggiore, è campione d'Italia

La prima volta di Casalmaggiore. Le ragazze di Mazzanti battono 3-1 Novara in gara 5 delle finali dell'A1 di volley e possono festeggiare il loro primo scudetto: 23-25, 22-25, 25-23, 25-20 il punteggio a favore della Pomì, trascinata dai 18 punti di Alessia Gennari e i 17 di Valentina Tirozzi. Un ko che lascia mille rimpianti alla Igor, in vantaggio 2-1 nella serie prima delle sconfitte in gara 4 e gara 5.