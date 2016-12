Volley, A1 femminile: Conegliano vola in testa, cade Novara

21 novembre 2015

Il colpo di giornata lo mette a segno Conegliano: la squadra allenata da Mazzanti si aggiudica il big match contro Piacenza con un 3-0 che non ammette repliche e diventa la nuova regina del campionato almeno per una notte, in attesa di conoscere il risultato della Pomì Casalmaggiore impegnata domani a Busto Arsizio. La Imoco Volley è trascinata dai 16 punti della Easy e dai 15 della Robinson. Chiudono in doppia cifra anche Ortolani (12) e Adams (10). Piacenza, che paga soprattutto un primo set perso malamente 25-13, ha in Sorokaite la top scorer (12).



Il settimo turno si era aperto nel pomeriggio con la sorprendente battuta d’arresto di Novara, sconfitta tra le mura amiche da Montichiari al tie-break. La squadra di Pedullà perde i primi due set, poi rimette le cose a posto con un doppio 25-18 ma si arrende al quinto, vinto 16-14 dalla squadra bresciana. Alla Igor Gorgonzola non bastano i 29 punti di una superlativa Samanta Fabris perché la Mettalleghe Sanitars di coach Barbieri risponde con un’ottima prova di squadra: sono 25 i punti della Tomsia, 15 a testa per Barcellini e Brinker.