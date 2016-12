Volley, A1 femminile: Conegliano, vittoria e primato

31 gennaio 2016

Conegliano si aggiudica il big match contro Casalmaggiore e vola in vetta alla classifica di volley A1 femminile, dopo la terza di ritorno. Successo al tie break per la Imoco, che in vantaggio di due set si fa poi rimontare dalla Pomì fino al 2-2, ma nel quinto e decisivo set sono le ragazze di Mazzanti a spuntarla e a portarsi a più uno in graduatoria su Casalmaggiore. Successi anche per Modena (3-0 a Busto Arsizio) e per Bergamo che s'impone 3-1 su Scandicci.

Tutti gli occhi erano puntati sul PalaRadi per lo scontro al vertice tra le due primatiste: Casalmaggiore-Conegliano e il match non ha deluso le attese. La spunta la Imoco per 3-2, in una partita dominata nei primi due set (22-25, 15-25) e poi sfuggita di mano nei successivi due (25-23, 25-13). Al tie-break la Imoco non sbaglia quasi nulla e s'impone per 15-10. Conegliano vola così al comando a quota 35, agganciando Piacenza vittoriosa ieri su Club Italia per 3-1, mentre la Pomì resta ferma a 34 . Vincono anche Modena a Busto Arsizio (3-0) e Montichiari a Vicenza (1-3). Firenze batte Bolzano per 3-2, mentre Bergamo s'impone su Scandicci (3-1).