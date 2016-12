Volley, A1 femminile: Conegliano vince a Piacenza e va in fuga

21 febbraio 2016

Conegliano si aggiudica il big match contro Piacenza, finisce 3-1 al Palabanca la sfida al vertice valida per la settima giornata di ritorno di volley A1 femminile. Con questo successo la Imoco allunga in classifica a più quattro sulla Nordmeccanica, che deve anche vedersi le spalle da Novara (vittoriosa ieri su Montichiari). Successi anche per Club italia su Bolzano (3-1) e per Vicenza su Bergamo (3-1). Casalmaggiore batte al tie-break Busto.