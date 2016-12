Volley, A1 femminile: Conegliano tallona Casalmaggiore

6 novembre 2016

Se Casalmaggiore balza in vetta, Conegliano e Busto Arsizio non mollano. Nell'anticipo della quarta giornata della Serie A femminile di volley, la Pomì era volata in testa grazie al 3-1 su Novara. Domenica ecco la risposta di Imoco e Yamamay: le venete travolgono con un secco 3-0 Bolzano, le bustocche ottengono lo stesso risultato contro il Club Italia. Il tutto in attesa che venga recuperata Modena-Bergamo, rimandata per l'impegno in Champions della Liu-Jo.