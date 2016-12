Volley, A1 femminile: Conegliano, successo e primato

22 dicembre 2015

Conegliano batte Firenze 3-0 e raggiunge Casalmaggiore , che fatica per avere la meglio su Club Italia (3-2), al comando della classifica di volley A1 femminile a quota 27 punti dopo 13 giornate. Bene anche Novara che s'impone 3-0 su Vicenza e Piacenza, 3-1 a Busto Arsizio, entrambe le squadre salgono a quota 26. Tutto facile per Bergamo a Bolzano (3-0), arriva il successo anche per Modena su Scandicci, 3-1 per le ragazze di Beltrami.

Conegliano vince la quarta partita consecutiva e si laurea campione d'inverno in compagnia di Casalmaggiore (3-2 a Club Italia). Non c'è partita al PalaVerde, Imoco domina contro la fanalino di coda Firenze, netto 3-0 (25-19,26-24,27-25) per le ragazze di Mazzanti che raggiungono così in vetta la Pomì a quota 27 punti. Alle loro spalle a 26 ci sono Piacenza e Novara, vittoriose rispettivamente su Busto Arsizio (3-1) e Vicenza (3-0). Si avvicina anche Modena, il 3-1 su Scandicci vale per la squadra emiliana il quinto posto in graduatoria a quota 23.