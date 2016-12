Volley, A1 femminile: Conegliano prima, Piacenza ko al tie-break

14 febbraio 2016

Conegliano soffre a Montichiari ma s'impone per 3-2 e resta al comando della classifica di volley A1 femminile dopo la sesta giornata di ritorno a quota 43 punti. Tie-break fatale, invece, per Piacenza che perde a Modena al termine di una partita giocata punto a punto. Perentorio 3-0 di Bergamo sul campo di Busto Arsizio, netto anche il successo di Scandicci su Club Italia (3-0), Vicenza vince in casa per 3-1 su Firenze.