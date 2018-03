Volley, A1 femminile: Conegliano fa harakiri, Novara vince la regular season

10 marzo 2018

A1 FEMMINILE - 22ª GIORNATA

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato nell’ultima giornata della regular season di A1 femminile. L’unico successo agevole è quello della Gorgonzola Novara sulla già retrocessa Sab Grima Legnano. Il 3-0 in favore delle piemontesi sulle lombarde (25-20; 25-16; 25-21) ha un peso specifico incredibile perché consente alle ragazze di Massimo Barbolini di chiudere la prima fase davanti a tutte. Novara completa l’opera superando allo sprint finale Conegliano che aveva avvicinato domenica scorsa nello scontro diretto vinto al tie break. Decisiva nell’ottica di questo sorpasso è però la sciagurata sconfitta che le ragazze dell’Imoco Volley hanno subito nelle Marche per mano della Volley Pesaro che si è imposta in quattro set (19-25; 26-24; 25-21; 25-20).



Chiude la stagione regolare al secondo posto la Savino Del Bene Scandicci, che al tie break vince in casa su Busto Arsizio. Ospiti avanti 2-0 (24-26 e 20-25), poi si scatenano le toscane locali che ribaltano tutto (25-13, 26-24 e 15-10). Al quinto set si decide anche la corsa salvezza: rimane nella massima serie Bergamo che perde a Monza (21-25; 25-21; 25-23; 19-25; 15-13), ma non viene scavalcata dalla Lardini Filottrano a cui non basta il successo da due punti su San Casciano (25-18; 20-25; 28-30; 25-22; 15-13). Anche la gara con la minore posta in palio finisce al quinto set: il tie break sorride a Modena che espugna Casalmaggiore (25-17; 25-20; 21-25; 24-26;10-15). Si delinea così il quadro dei quarti di finale playoff che cominceranno il prossimo week end. Novara incontrerà San Casciano, Scandicci troverà Pesaro, Conegliano va con Modena e per Busto Arsizio c’è Monza.



PLAYOFF UOMINI: PERUGIA-RAVENNA 3-1

Dopo aver vinto la stagione regolare Perugia parte bene anche nei playoff e batte tra le mura amiche Ravenna in gara uno dei quarti di finale. Partita in salita per la Sir Safety che entra in campo contratta e cede ai toscani della Bunge il primo set (20-25). La reazione non si fa attendere, ma la sfida si dimostra molto più difficile del previsto: Perugia infatti soffre in più frangenti e riesce solo ai vantaggi a mettere in cassaforte il secondo e il terzo gioco (26-24 e 28-26). Nel quarto set però la strada è spianata perché Ravenna inizia ad accusare la stanchezza e il contraccolpo psicologico delle due frazioni precedenti perse con il minimo scarto e per la Sir Safety diventa tutto più facile. Gli umbri chiudono sul 25-19 e domenica prossima possono già approdare in semifinale vincendo gara due a Ravenna. Intanto domani ci sono gli altri quarti. Alle 18 scenderanno in campo Modena-Milano, Lube Civitanova-Piacenza e Trentino-Verona.