Volley, A1 femminile: Conegliano e Piacenza sempre in vetta

3 febbraio 2016

Restano in vetta appaiate Conegliano e Piacenza dopo la quarta giornata di ritorno di volley A1 femminile. Nessun problema per la Imoco contro Bolzano , non c'è partita e il 3-0 è netto. Fatica più del previsto, invece, la Nordmeccanica ma s'impone 3-1 in trasferta a Scandicci . Successo anche per Casalmaggiore a Montichiari (3-1), Tutto facile per Novara che si conferma la quarta forza del torneo (3-0) su Firenze. Busto Arsizio ok a Vicenza (1-3).

