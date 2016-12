Volley, A1 femminile: Conegliano e Casalmaggiore non sbagliano

2 marzo 2016

Con poco affanno, e senza lasciare neppure un set alle avversarie, Conegliano e Casalmaggiore vincono nella 22.a giornata di A1 femminile. In attesa di Piacenza impegnata nel posticipo, la capolista Imoco regola 3-0 il Club Italia e resta a +6 (ma con una partita in più) sulla Pomì, che con lo stesso punteggio travolge Bolzano. Scivolone interno invece di Novara, sconfitta 3-1 da Scandicci, mentre non sbaglia Modena che batte al tie-break Vicenza.

A Busto Arsizio è una Conegliano in versione schiacciasassi: 17-25, 17-25, 23-25 il punteggio in favore delle Pantere, che stendono le "ragazzine terribili" del Club Italia e acciuffano la tredicesima vittoria consecutiva. Mai in discussione neppure la sfida di Bolzano, dove Casalmaggiore passa con un perentorio 11-25, 19-25, 14-25 e resta in scia della capolista. Sorprende lo scivolone interno di Novara che, dopo il ko a Conegliano, si arrende in quattro set anche con Scandicci: finisce 25-23, 28-30, 21-25, 16-25. Vittoria interna invece per Modena che soffre ma ritrova subito il successo battendo Vicenza al tiebreak: 20-25, 25-19, 27-29, 25-16, 15-13. Chiude il programma l'importante successo in chiave playoff di Montichiari che batte Busto Arsizio al tiebreak (17-25, 25-20, 23-25, 25-16, 19-17) e accorcia a -1 sui lombardi, ottavi, ultimo posto valido per accedere alla post season.