Volley, A1 femminile: Conegliano batte Scandicci e va in fuga

12 marzo 2016

Conegliano non sbaglia, batte 3-1 Scandicci nell'anticipo della 23a giornata di volley a1 femminile e vola momentaneamente a più otto su Casalmaggiore, ipotecando di fatto il successo in regular season a due giornate dalla fine. Le ragazze di Mazzanti partono forte, conquistando il primo set per 25-19 ma la reazione delle toscane non si fa attendere e arriva il pari (25-18). I successivi due set vanno ancora alla Imoco (25-19, 25-19).

Al Palazzetto dello Sport di Scandicci, per Conegliano arriva il ventesimo sigillo in stagione, che fa salire la Imoco a quota 57 punti, momentaneamente a più otto su Casalmaggiore. Solita grande prestazione per le ragazze di Mazzanti, che conquistano tre punti fondamentali per ipotecare di fatto il successo nella stagione regolare. Finisce 3-1 per la Imoco con questi parziali: 19-25, 25-18, 19-25, 19-25. Scandicci resta comunque in partita fino alla fine, ma il muro della Imoco e la precisione al servizio si rivelano fattori determinanti per la conquista dei tre punti. La Savino Del Bene resta così ferma al sesto posto in classifica a quota 36 punti.