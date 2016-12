Volley, A1 femminile: colpo Conegliano, sbancata Modena

5 dicembre 2015

Nel big match della nona giornata di A1 femminile, Conegliano fa il colpo a Modena e sale in vetta alla classifica, almeno per una notte. La Imoco sbanca 3-1 il PalaPanini e sale a quota 21 punti, con due gare in più rispetto a Casalmaggiore (impegnata domenica con Scandicci): 21-25, 25-21, 25-23, 25-22 i parziali di una sfida più tirata di quanto non dica il punteggio. Modena resta ferma in classifica al quarto posto con 17 punti.