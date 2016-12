Volley, A1 femminile: Casalmaggiore risponde a Conegliano, bene anche Piacenza

17 gennaio 2016

Immediata la risposta di Casalmaggiore dopo la vittoria nell'anticipo della prima giornata di ritorno di volley femminile di Conegliano (3-0 a Bergamo). La Pomì s'impone per 3-0 in trasferta contro Vicenza ed eguaglia in classifica la Imoco a quota 30 punti. Non mollano neanche Piacenza (3-0 a Montichiari) e Novara (3-0 a Bolzano), entrambe a quota 29. Cade Busto Arsizio in casa contro Scandicci (1-3), mentre Modena soffre ma batte Firenze (1-3).